- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
OnEvent
Manejador de evento gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parámetros
id
[in] Identificador del evento.
lparam
[in] Parámetro evento de tipo long, pasado por referencia.
dparam
[in] Parámetro evento de tipo double, pasado por referencia.
sparam
[in] Parámetro evento de tipo string, pasado por referencia.
Valor devuelto
true - si el evento se ha procesado, false en caso contrario.