OnVScrollShow

El manejador de evento del control "VScrollShow" (mostrar barra de desplazamiento).

virtual bool  OnVScrollShow()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.