Visible

Establece la bandera de visibilidad.

virtual bool  Visible(
   const bool  flag      // bandera
   )

Parámetros

flag

[in]  Nueva bandera.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.