OnScrollLineDown

El manejador de evento del control "Línea de desplazamiento hacia abajo" (vertical).

virtual bool  OnScrollLineDown()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.