Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerControlFind DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate ControlFind Obtiene el control del contenedor por medio del identificador. virtual CWnd* ControlFind( const long id // id ) Parámetros id [in] Identificador del control. Valor devuelto Puntero al control, en caso contrario NULL si el control no se encuentra. Control Add