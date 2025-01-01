DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerControlFind 

ControlFind

Obtiene el control del contenedor por medio del identificador.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // id
   )

Parámetros

id

[in]  Identificador del control.

Valor devuelto

Puntero al control, en caso contrario NULL si el control no se encuentra.

