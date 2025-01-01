DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndStateFlags 

StateFlags (Método Get)

Obtiene las banderas de estado del control.

int  StateFlags()

Valor devuelto

Las banderas de estado del control.

StateFlags (Método Set)

Establece las banderas de estado del control.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // banderas
   )

Parámetros

flags

[in]  Nuevas banderas de estado del control.

Valor devuelto

Ninguno.