Id (Método Get)

Obtiene el ID del control.

long  Id()  const

Valor devuelto

El identificador del control.

Id (Método Set)

Establece el nuevo valor del identificador del control.

virtual long  Id(
   const long  id      // identificador
   )

Parámetros

id

[in]  Valor nuevo del identificador del control.

Valor devuelto

Ninguno.