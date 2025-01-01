DocumentaciónSecciones
Control

Obtiene el control del contenedor por medio del índice.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // índice
   )  const

Parámetros

ind

[in]  Índice del control.

Valor devuelto

Puntero al control, en caso contrario NULL si el control no se encuentra.