Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerControl DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Control Obtiene el control del contenedor por medio del índice. CWnd* Control( const int ind // índice ) const Parámetros ind [in] Índice del control. Valor devuelto Puntero al control, en caso contrario NULL si el control no se encuentra. ControlsTotal ControlFind