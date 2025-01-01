Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientOnVScrollHide CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnVScrollHide El manejador de evento del control "VScrollHide" (ocultar barra de desplazamiento vertical). virtual bool OnVScrollHide() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true. OnVScrollShow OnHScrollShow