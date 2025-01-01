DocumentaciónSecciones
Right (Método Get)

Obtiene la coordenada X de la esquina inferior derecha del control.

int  Right()

Valor devuelto

Coordenada X de la esquina inferior derecha.

Right (Método Set)

Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha del control.

void  Right(
   const int  x      // coordenada x
   )

Parámetros

x

[in]  Nueva coordenada X de la esquina inferior derecha.

Valor devuelto

Ninguno.

