MouseFlags (Método Set)

Guarda el estado de los botones del ratón.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // estado
   )

Parámetros

value

[in]  Estado de los botones del ratón.

Valor devuelto

Ninguno.

MouseFlags (Método Get)

Obtiene el estado guardado de los botones del ratón.

int  MouseFlags()

Valor devuelto

Estado de los botones del ratón.