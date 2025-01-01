DocumentaciónSecciones
El manejador de evento del control "HScrollShow" (mostrar la barra de desplazamiento horizontal).

virtual bool  OnHScrollShow()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.