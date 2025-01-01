Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientColorBorder CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBorder Establece el color de borde del control. bool ColorBorder( const color value // color ) Parámetros value [in] Nuevo color de borde del control. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. ColorBackground BorderType