DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientColorBorder 

ColorBorder

Establece el color de borde del control.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // color
   )

Parámetros

value

[in]  Nuevo color de borde del control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.