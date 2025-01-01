DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientOnHScrollHide 

OnHScrollHide

El manejador de evento del control "HScrollHide" (esconder la barra de desplazamiento vertical).

virtual bool  OnHScrollHide()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.