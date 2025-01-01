Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientOnScrollLineUp CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnScrollLineUp El manejador de evento del control "Línea de desplazamiento hacia arriba" (vertical). virtual bool OnScrollLineUp() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. Nota El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true. OnScrollLineDown OnScrollLineLeft