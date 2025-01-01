DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientOnScrollLineUp 

OnScrollLineUp

El manejador de evento del control "Línea de desplazamiento hacia arriba" (vertical).

virtual bool  OnScrollLineUp()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.