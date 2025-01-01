Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientCreateScrollV CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound CreateScrollV Crea la barra de desplazamiento vertical. virtual bool CreateScrollV() Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. CreateBack CreateScrollH