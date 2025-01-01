DocumentaciónSecciones
PropFlags (Método Get)

Obtiene las banderas de propiedades del control.

void  PropFlags(
   const int  flags      // banderas
   )

Valor devuelto

Las banderas de propiedades del control.

PropFlags (Método Set)

Establece las banderas de propiedades del control.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // banderas
   )

Parámetros

flags

[in]  Banderas nuevas.

Valor devuelto

Ninguno.