Guarda la información del contenedor en el archivo.

virtual bool  Save(
   const int  file_handle      // manejador
   )

Parámetros

file_handle

[in]  Manejador del archivo binario (debe abrirse para escritura).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.