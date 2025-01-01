- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
Align
Realiza la alineación del control en el área gráfica especificada.
|
virtual bool Align(
Parámetros
rect
[in] Puntero al objeto con las coordenadas del área gráfica.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.
Nota
Los parámetros de alineación se tienen que especificar (no hay ninguna alineación predeterminada).