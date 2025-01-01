DocumentaciónSecciones
Align

Realiza la alineación del control en el área gráfica especificada.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // puntero
   )

Parámetros

rect

[in]  Puntero al objeto con las coordenadas del área gráfica.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

Los parámetros de alineación se tienen que especificar (no hay ninguna alineación predeterminada).

