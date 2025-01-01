DocumentaciónSecciones
StateFlagsReset

Reinicia las banderas de estado del control.

virtual void  StateFlagsReset(
   const int  flags      // banderas
   )

Parámetros

flags

[in]  Banderas a reiniciar (máscara de bits).

Valor devuelto

Ninguno.