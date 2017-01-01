- Create
Klasse CListView
CListView ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Liste einblenden".
Beschreibung
Die CListView Klasse ermöglicht Anzeige einer Liste mit Datenelementen.
Deklaration
|
class CListView : public CWndClient
Kopf
|
#include <Controls\ListView.mqh>
|
CListView
Das Ergebnis des unten angeführten Codes:
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt ein Steuerelement
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Einstellung
|
|
Setzt einen Parameter, der die Anzahl der angezeigten Elemente bestimmt
|
Füllung
|
|
Fügt ein Element (Zeile) in die Liste eines Steuerelements hinzu
|
Daten
|
|
Setzt das aktuelle Listenelement nach dem Index
|
Setzt das aktuelle Listenelement nach dem Text
|
Setzt das aktuelle Listenelement nach dem Wert
|
Daten (nur lesen)
|
|
Erhält den Wert des aktuellen Listenelements
|
Unterlegende Steuerelemente
|
|
Erstellt eine "Zeile" des Elements in der Liste
|
Behandlung von internen Ereignissen
|
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Resize" eines Steuerelements
|
Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente
|
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineDown" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineUp" des unterlegenden Steuerelements VScroll
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ItemClick" in der angegebenen Zeile eines Steuerelements
|
Neuzeichnung
|
|
Neuzeichnung eines Steuerelements
|
Änderung des Zustands der angegebenen Zeile des Steuerelements
|
Überprüfung der "Sichtbarkeit" der ausgewählten Zeile des Steuerelements
|
Ein Beispiel für die Erstellung eines Panels mit einer Liste von Werten:
|
//+------------------------------------------------------------------+