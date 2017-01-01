DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCListView 

Klasse CListView

CListView ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Liste einblenden".

Beschreibung

Die CListView Klasse ermöglicht Anzeige einer Liste mit Datenelementen.

Deklaration

   class CListView : public CWndClient

Kopf

   #include <Controls\ListView.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CWndClient

                  CListView

Das Ergebnis des unten angeführten Codes:

ControlsListView

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung

 

Create

Erstellt ein Steuerelement

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Einstellung

 

TotalView

Setzt einen Parameter, der die Anzahl der angezeigten Elemente bestimmt

Füllung

 

AddItem

Fügt ein Element (Zeile) in die Liste eines Steuerelements hinzu

Daten

 

Select

Setzt das aktuelle Listenelement nach dem Index

SelectByText

Setzt das aktuelle Listenelement nach dem Text

SelectByValue

Setzt das aktuelle Listenelement nach dem Wert

Daten (nur lesen)

 

Value

Erhält den Wert des aktuellen Listenelements

Unterlegende Steuerelemente

 

CreateRow

Erstellt eine "Zeile" des Elements in der Liste

Behandlung von internen Ereignissen

 

OnResize

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Resize" eines Steuerelements

Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente

 

OnVScrollShow

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnVScrollHide

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnScrollLineDown

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineDown" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnScrollLineUp

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineUp" des unterlegenden Steuerelements VScroll

OnItemClick

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ItemClick" in der angegebenen Zeile eines Steuerelements

Neuzeichnung

 

Redraw

Neuzeichnung eines Steuerelements

RowState

Änderung des Zustands der angegebenen Zeile des Steuerelements

CheckView

Überprüfung der "Sichtbarkeit" der ausgewählten Zeile des Steuerelements

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Métodos heredados de la clase CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Enable, Disable, Hide, Save, Load

Métodos heredados de la clase CWndClient

ColorBackground, ColorBorder, BorderType, VScrolled, VScrolled, HScrolled, HScrolled, Id

Ein Beispiel für die Erstellung eines Panels mit einer Liste von Werten:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             ControlsListView.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Das Panel der Anzeige und der Dialoge. Demonstration der CListView Klasse"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\ListView.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| defines                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- indents and gaps
#define INDENT_LEFT                         (11)      // indent from left (with allowance for border width)
#define INDENT_TOP                          (11)      // indent from top (with allowance for border width)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // indent from right (with allowance for border width)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // indent from bottom (with allowance for border width)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // gap by X coordinate
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // gap by Y coordinate
//--- for buttons
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // size by X coordinate
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // size by Y coordinate
//--- for the indication area
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // size by Y coordinate
//--- for group controls
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // size by X coordinate
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // size by Y coordinate
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // size by Y coordinate
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // size by Y coordinate
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: main dialog of the Controls application                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CListView         m_list_view;                     // CListView Objekt
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- create
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- chart event handler
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
 
protected:
   //--- create dependent controls
   bool              CreateListView(void);
   //--- handlers of the dependent controls events
   void              OnChangeListView(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event Handling                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_list_view,OnChangeListView)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructor                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- create dependent controls
   if(!CreateListView())
      return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the "ListView" element                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateListView(void)
  {
//--- coordinates
   int x1=INDENT_LEFT+GROUP_WIDTH+2*CONTROLS_GAP_X;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+2*CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+GROUP_WIDTH;
   int y2=y1+LIST_HEIGHT-CONTROLS_GAP_Y;
//--- create
   if(!m_list_view.Create(m_chart_id,m_name+"ListView",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!Add(m_list_view))
      return(false);
//--- fill out with strings
   for(int i=0;i<16;i++)
      if(!m_list_view.AddItem("Item "+IntegerToString(i)))
         return(false);
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Event handler                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnChangeListView(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__+" \""+m_list_view.Select()+"\"");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global Variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create application dialog
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- run application
   ExtDialog.Run();
//--- succeed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- Kommentare löschen
   Comment("");
//--- destroy dialog
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // event ID  
                  const long& lparam,   // event parameter of the long type
                  const double& dparam, // event parameter of the double type
                  const string& sparam) // event parameter of the string type
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }