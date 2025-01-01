DocumentaciónSecciones
Height (Método Get)

Obtiene la altura del control.

int  Height()

Valor devuelto

Altura del control.

Height (Método Set)

Establece la nueva altura del control.

virtual bool  Height(
   const int  h      // altura
   )

Parámetros

h

[in]  Nueva altura.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.