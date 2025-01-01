DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndMouseFocusKill 

MouseFocusKill

Borra el estado guardado de los botones del ratón y desactiva el control.

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // id
   )

Parámetros

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  Identificador del control que recibe el foco del ratón.

Valor devuelto

El resultado de la desactivación del control.