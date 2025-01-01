DocumentaciónSecciones
MouseY (Método Set)

Guarda la coordenada Y del ratón.

void  MouseY(
   const int  value      // coordenada
   )

Parámetros

value

[in]  La coordenada Y del ratón.

Valor devuelto

Ninguno.

MouseY (Método Get)

Obtiene la coordenada Y del ratón guardada.

int  MouseY()

Valor devuelto

La coordenada Y del ratón guardada.