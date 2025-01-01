DocumentaciónSecciones
Top (Método Get)

Obtiene la coordenada Y de la esquina superior izquierda del control.

int  Top()

Valor devuelto

La coordenada Y de la esquina superior izquierda del control.

Top (Método Set)

Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda del control.

void  Top(
   const int  y      // coordenada y
   )

Parámetros

y

[in]  Nueva coordenada Y de la esquina superior izquierda.

Valor devuelto

Ninguno.