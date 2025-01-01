DocumentaciónSecciones
Deactivate

Desactiva el control.

virtual bool  Deactivate()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.

Nota

El control se vuelve inactivo cuando el cursor del ratón está fuera de control.