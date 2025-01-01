Clases de creación de los Paneles de Control y de los Cuadros de Diálogo

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases de creación de paneles de control, así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Estas clases le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear los paneles de control de sus programas MQL5 (Asesores Expertos e indicadores).

Los controles de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en la carpeta de datos del terminal cliente, en MQL5\Include\Controls.

Podrá encontrar ejemplos de trabajo con las clases en los artículos:

El Asesor Experto de ejemplo ilustra el funcionamiento de estas clases, y se encuentra en la carpeta MQL5\Expert\Examples\Controls.

Estructuras auxiliares Descripción CRect Estructura del área rectangular CDateTime Estructura para trabajar con fechas y horas

Clases base Descripción CWnd Clase base de los controles CWndObj Clase base de los controles y de los cuadros de diálogo CWndContainer Clase base de los controles complejos (que contienen controles dependientes)

Controles sencillos Descripción CLabel Control basado en el objeto gráfico "Text label" (Etiqueta de texto) CBmpButton Control basado en el objeto gráfico "Bitmap label" (Etiqueta bitmap) CButton Control basado en el objeto gráfico "Button" (Botón) CEdit Control basado en el objeto gráfico "Edit field" (Campo de edición) CPanel Control basado en "Rectangle label" (Etiqueta rectangular) CPicture Control basado en "Bitmap label" (Etiqueta bitmap)