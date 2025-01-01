- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
Clases de creación de los Paneles de Control y de los Cuadros de Diálogo
Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases de creación de paneles de control, así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.
Estas clases le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear los paneles de control de sus programas MQL5 (Asesores Expertos e indicadores).
Los controles de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en la carpeta de datos del terminal cliente, en MQL5\Include\Controls.
Podrá encontrar ejemplos de trabajo con las clases en los artículos:
- Cómo crear un panel gráfico de cualquier nivel de complejidad
- Mejorando el trabajo con paneles: cómo añadir transparencia, cambiar el color del fondo y heredar a partir de CAppDialog/CWndClient
- Cómo añadir rápidamente un panel de control a un indicador o asesor
- Cree sus propios paneles gráficos en MQL5
- Crear Paneles de Control Activos en MQL5 para Trading
El Asesor Experto de ejemplo ilustra el funcionamiento de estas clases, y se encuentra en la carpeta MQL5\Expert\Examples\Controls.
|
Estructuras auxiliares
|
Descripción
|
Estructura del área rectangular
|
Estructura para trabajar con fechas y horas
|
Clases base
|
Descripción
|
Clase base de los controles
|
Clase base de los controles y de los cuadros de diálogo
|
Clase base de los controles complejos (que contienen controles dependientes)
|
Controles sencillos
|
Descripción
|
Control basado en el objeto gráfico "Text label" (Etiqueta de texto)
|
Control basado en el objeto gráfico "Bitmap label" (Etiqueta bitmap)
|
Control basado en el objeto gráfico "Button" (Botón)
|
Control basado en el objeto gráfico "Edit field" (Campo de edición)
|
Control basado en "Rectangle label" (Etiqueta rectangular)
|
Control basado en "Bitmap label" (Etiqueta bitmap)
|
Complex controls
|
Descripción
|
Clase base de la barra de desplazamiento
|
Barra de desplazamiento vertical
|
Barra de desplazamiento horizontal
|
Clase base de la zona cliente con barras de desplazamiento
|
ListView
|
ComboBox
|
CheckBox
|
CheckGroup
|
RadioButton
|
RadioGroup
|
SpinEdit
|
Dialog
|
Cuadro de diálogo de la aplicación