Clases de creación de los Paneles de Control y de los Cuadros de Diálogo

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases de creación de paneles de control, así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Estas clases le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear los paneles de control de sus programas MQL5 (Asesores Expertos e indicadores).

Los controles de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en la carpeta de datos del terminal cliente, en MQL5\Include\Controls.

Podrá encontrar ejemplos de trabajo con las clases en los artículos:

El Asesor Experto de ejemplo ilustra el funcionamiento de estas clases, y se encuentra en la carpeta MQL5\Expert\Examples\Controls.

Estructuras auxiliares

Descripción

CRect

Estructura del área rectangular

CDateTime

Estructura para trabajar con fechas y horas

Clases base

Descripción

CWnd

Clase base de los controles

CWndObj

Clase base de los controles y de los cuadros de diálogo

CWndContainer

Clase base de los controles complejos (que contienen controles dependientes)

Controles sencillos

Descripción

CLabel

Control basado en el objeto gráfico "Text label" (Etiqueta de texto)

CBmpButton

Control basado en el objeto gráfico "Bitmap label" (Etiqueta bitmap)

CButton

Control basado en el objeto gráfico "Button" (Botón)

CEdit

Control basado en el objeto gráfico "Edit field" (Campo de edición)

CPanel

Control basado en "Rectangle label" (Etiqueta rectangular)

CPicture

Control basado en "Bitmap label" (Etiqueta bitmap)

Complex controls

Descripción

CScroll

Clase base de la barra de desplazamiento

CScrollV

Barra de desplazamiento vertical

CScrollH

Barra de desplazamiento horizontal

CWndClient

Clase base de la zona cliente con barras de desplazamiento

CListView

ListView

CComboBox

ComboBox

CCheckBox

CheckBox

CCheckGroup

CheckGroup

CRadioButton

RadioButton

CRadioGroup

RadioGroup

CSpinEdit

SpinEdit

CDialog

Dialog

CAppDialog

Cuadro de diálogo de la aplicación