- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
Create
Crea el nuevo control CWndClient.
|
virtual bool Create(
Parámetros
chart
[in] Identificador gráfico.
name
[in] Nombre único del control.
subwin
[in] Subventana gráfica.
x1
[in] Coordenada X de la esquina superior izquierda.
y1
[in] Coordenada Y de la esquina superior izquierda.
x2
[in] Coordenada X de la esquina inferior derecha.
y2
[in] Coordenada Y de la esquina inferior derecha.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.