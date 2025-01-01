DocumentaciónSecciones
VScrolled (Método Get)

Obtiene la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical.

bool  VScrolled()

Valor devuelto

true, si la barra de desplazamiento se utiliza, false en caso contrario.

VScrolled (Método Set)

Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical.

bool  VScrolled(
   const bool  flag      // bandera
   )

Parámetros

flag

[in]  Bandera.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.