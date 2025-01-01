- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
VScrolled (Método Get)
Obtiene la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical.
bool VScrolled()
Valor devuelto
true, si la barra de desplazamiento se utiliza, false en caso contrario.
VScrolled (Método Set)
Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento vertical.
bool VScrolled(
Parámetros
flag
[in] Bandera.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.