CWndContainer
CWndContainer es la clase base de un control complejo (con controles dependientes) de la Librería Estándar.
Descripción
La clase CWndContainer implementa métodos base del control complejo.
Declaración
class CWndContainer : public CWnd
Título
#include <Controls\WndContainer.mqh>
Jerarquía de herencia
CWndContainer
Descendientes directos
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Métodos de la clase
Destruir
Destruye todos los controles del contenedor
Manejadores de eventos gráficos
Manejador de todos los eventos gráficos
|
El manejador de evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
Acceso al contenedor
Obtiene el número de controles del contenedor
|
Obtiene el control por medio del índice
Obtiene el control por medio del identificador
Añadir/Borrar
Añade el control al contenedor
|
Borra el control del contenedor
Geometría
Establece las nuevas coordenadas de todos los controles del contenedor
|
Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas de todos los controles del contenedor
Identificación
Establece el ID de todos los controles del contenedor
Estado
Habilita todos los controles del contenedor
|
Deshabilita todos los controles del contenedor
Muestra todos los controles del contenedor
|
Esconde todos los controles del contenedor
Operaciones de ratón
Finaliza el foco del ratón
Operaciones con archivos
Guarda la información del contenedor en el archivo
|
Carga la información del contenedor a partir del archivo
Manejadores de evento internos
Manejador de evento "Cambiar tamaño"
Manejador de evento "Activar"
Manejador de evento "Desactivar"
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop