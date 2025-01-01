DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainer 

CWndContainer

CWndContainer es la clase base de un control complejo (con controles dependientes) de la Librería Estándar.

Descripción

La clase CWndContainer implementa métodos base del control complejo.

Declaración

   class CWndContainer : public CWnd

Título

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

Descendientes directos

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Métodos de la clase

Destruir

 

Destroy

Destruye todos los controles del contenedor

Manejadores de eventos gráficos

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

OnMouseEvent

El manejador de evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Acceso al contenedor

 

ControlsTotal

Obtiene el número de controles del contenedor

Control

Obtiene el control por medio del índice

ControlFind

Obtiene el control por medio del identificador

Añadir/Borrar

 

Add

Añade el control al contenedor

Delete

Borra el control del contenedor

Geometría

 

Move

Establece las nuevas coordenadas de todos los controles del contenedor

Shift

Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas de todos los controles del contenedor

Identificación

 

Id

Establece el ID de todos los controles del contenedor

Estado

 

Enable

Habilita todos los controles del contenedor

Disable

Deshabilita todos los controles del contenedor

Show

Muestra todos los controles del contenedor

Hide

Esconde todos los controles del contenedor

Operaciones de ratón

 

MouseFocusKill

Finaliza el foco del ratón

Operaciones con archivos

 

Save

Guarda la información del contenedor en el archivo

Load

Carga la información del contenedor a partir del archivo

Manejadores de evento internos

 

OnResize

Manejador de evento "Cambiar tamaño"

OnActivate

Manejador de evento "Activar"

OnDeactivate

Manejador de evento "Desactivar"

 