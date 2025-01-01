DocumentaciónSecciones
MouseX (Método Set)

Guarda la coordenada X del ratón.

void  MouseX(
   const int  value      // coordenada
   )

Parámetros

value

[in]  La coordenada X del ratón.

Valor devuelto

Ninguno.

MouseX (Método Get)

Obtiene la coordenada X del ratón guardada.

int  MouseX()

Valor devuelto

La coordenada X del ratón guardada.