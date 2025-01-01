Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndContainerLoad DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Load Carga la información del contenedor a partir del archivo virtual bool Load( const int file_handle // manejador ) Parámetros file_handle [in] Manejador del archivo binario (tiene que abrirse para lectura). Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. Save OnResize