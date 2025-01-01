DocumentaciónSecciones
Carga la información del contenedor a partir del archivo

virtual bool  Load(
   const int  file_handle      // manejador
   )

Parámetros

file_handle

[in]  Manejador del archivo binario (tiene que abrirse para lectura).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.