ColorBackground

Establece el color de fondo del control.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // color nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Nuevo color de fondo del control.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.