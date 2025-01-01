DocumentaciónSecciones
Width (Método Get)

Obtiene la anchura del control.

int  Width()

Valor devuelto

Anchura del control.

Width (Método Set)

Establece la nueva anchura del control.

virtual bool  Width(
   const int  w      // anchura
   )

Parámetros

w

[in]  Nueva anchura.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.