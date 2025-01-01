- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
HScrolled (Método Get)
Obtiene la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal.
|
bool HScrolled()
Valor devuelto
true, si la barra de desplazamiento horizontal se utiliza, false en caso contrario.
HScrolled (Método Set)
Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal.
|
bool HScrolled(
Parámetros
flag
[in] Bandera.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.