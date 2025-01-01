DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientHScrolled 

HScrolled (Método Get)

Obtiene la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal.

bool  HScrolled()

Valor devuelto

true, si la barra de desplazamiento horizontal se utiliza, false en caso contrario.

HScrolled (Método Set)

Establece la bandera que indica el uso de la barra de desplazamiento horizontal.

bool  HScrolled(
   const bool  flag      // bandera
   )

Parámetros

flag

[in]  Bandera.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.