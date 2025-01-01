DocumentaciónSecciones
Obtiene el número de controles del contenedor.

int  ControlsTotal()  const

Valor devuelto

Número de controles del contenedor.

Nota

El método de la clase base no incluye el contenedor, sino que proporciona a sus hijos acceso al mismo, y siempre devuelve 0.