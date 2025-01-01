DocumentaciónSecciones
Left (Método Get)

Obtiene la coordenada X de la esquina superior izquierda del control.

int  Left()

Valor devuelto

La coordenada X de la esquina superior izquierda del control.

Left (Método Set)

Establece la coordenada X de la esquina superior izquierda del control.

void  Left(
   const int  x      // nueva coordenada x
   )

Parámetros

x

[in]  Nueva coordenada X de la esquina superior izquierda.

Valor devuelto

Ninguno.

