Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCWndClientOnScrollLineRight 

OnScrollLineRight

El manejador de evento del control "ScrollLineRight" (línea de desplazamiento horizontal a la derecha).

virtual bool  OnScrollLineRight()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El método de la clase base no hace nada y siempre devuelve true.