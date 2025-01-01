DocumentaciónSecciones
Alignment

Establece los parámetros de alineación del control.

void  Alignment(
   const int  flags,      // banderas de alineación
   const int  left,       // desplazamiento desde el borde izquierdo
   const int  top,        // desplazamiento desde el borde superior
   const int  right,      // desplazamiento desde el borde derecho
   const int  bottom      // desplazamiento desde el borde inferior
   )

Parámetros

flags

[in]  Banderas de alineación.

left

[in]  Desplazamiento fijo desde el borde izquierdo.

top

[in]  Desplazamiento fijo desde el borde superior.

right

[in]  Desplazamiento fijo desde el borde derecho.

bottom

[in]  Desplazamiento fijo desde el borde inferior.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Banderas de alineación:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // sin alineación
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // alineación izquierda
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // alineación superior
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // alineación derecha
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // alineación inferior
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // ancho de la alineación
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // altura de la alineación
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// altura y anchura de la alineación
   }