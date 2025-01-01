DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectSubChartCreate 

Create

Crea el objeto gráfico "SubChart".

bool  Create(
   long    chart_id,     // Identificador del gráfico
   string  name,         // Nombre del objeto
   int     window,       // Ventana del gráfico
   int     X,            // Coordenada X
   int     Y,            // Coordenada Y
   int     sizeX,        // Tamaño X
   int     sizeY         // Tamaño Y
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).

name

[in]  Un nombre único, para el objeto que se va a crear.

window

[in]  Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).

X

[in]  Coordenada X.

Y

[in]  Coordenada Y.

sizeX

[in]  Tamaño X.

sizeY

[in]  Tamaño Y.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.