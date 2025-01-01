- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
Create
Crea el objeto gráfico "SubChart".
|
bool Create(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).
name
[in] Un nombre único, para el objeto que se va a crear.
window
[in] Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).
X
[in] Coordenada X.
Y
[in] Coordenada Y.
sizeX
[in] Tamaño X.
sizeY
[in] Tamaño Y.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.