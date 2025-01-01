Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectSubChartSave CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Save Guarda los parámetros del objeto en un archivo. virtual bool Save( int file_handle // Manejador del archivo ) Parámetros file_handle [in] manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso de error. Price Load