Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectSubChartX_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType X_Size (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "X_Size". int X_Size() const Valor devuelto Valor de la propiedad "X_Size" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0. X_Size (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "X_Size". bool X_Size( int X // valor nuevo ) Parámetros X [in] Nuevo valor de la propiedad "X_Size". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Corner Y_Size