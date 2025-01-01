DocumentaciónSecciones
X_Size (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "X_Size".

int  X_Size() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "X_Size" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

X_Size (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "X_Size".

bool  X_Size(
   int  X      // valor nuevo
   )

Parámetros

X

[in]  Nuevo valor de la propiedad "X_Size".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.