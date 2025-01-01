Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectSubChartY_Size CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Y_Size (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Y_Size". int Y_Size() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Y_Size" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0. Y_Size (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Y_Size". bool Y_Size( int Y // valor nuevo ) Parámetros Y [in] Nuevo valor de la propiedad "Y_Size". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. X_Size Symbol