DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectSubChartScale 

Scale (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Escala".

double  Scale() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Escala" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

Scale (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Escala".

bool  Scale(
   double  scale      // nueva escala
   )

Parámetros

scale

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Escala".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.