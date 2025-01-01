Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectSubChartScale CreateX_DistanceY_DistanceCornerX_SizeY_SizeSymbolPeriodScaleDateScalePriceScaleTimePriceSaveLoadType Scale (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Escala". double Scale() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Escala" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE. Scale (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Escala". bool Scale( double scale // nueva escala ) Parámetros scale [in] Nuevo valor de la propiedad "Escala". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Period DateScale