Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectBmpLabelLoad CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType Load Carga los parámetros del objeto a partir de un archivo. virtual bool Load( int file_handle // Manejador del archivo ) Parámetros file_handle [in] manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso de error. Save Type