DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectBmpLabelLoad 

Load

Carga los parámetros del objeto a partir de un archivo.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in]  manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.