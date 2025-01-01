DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectBmpLabelX_Offset 

X_Offset (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "X_Offset" (la coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos).

int  X_Offset() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "X_Offset" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0.

X_Offset (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "X_Offset" (la coordenada X de la esquina superior izquierda del área rectangular visible de los objetos gráficos). El valor se establece en píxeles con respecto a la esquina superior izquierda de la imagen original.

bool  X_Offset(
   int  X      // valor nuevo
   )

Parámetros

X

[in]  Valor nuevo de la propiedad "X_Offset".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.