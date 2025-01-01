Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectBmpLabelY_Distance CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType Y_Distance (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Y_Distance". int Y_Distance() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Y_Distance" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve 0. Y_Distance (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Y_Distance". bool Y_Distance( int Y // valor nuevo ) Parámetros Y [in] Valor nuevo de la propiedad "Y_Distance". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. X_Distance X_Offset