State (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Estado". bool State() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Estado" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve false. State (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Estado". bool State( bool state // nuevo valor del estado ) Parámetros state [in] Nuevo valor de la propiedad "Estado". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.