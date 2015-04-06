Three lines

Порядок работы





Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера.

Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.





Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максимальной прибыли в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону. Настройка трейлинга не регулируется.

Советник модифицирует все ордеры, находящиеся в окне выбранной валютной пары.

Позиции открываются не часто.

При торговле установите параметр Num = 777.

Параметры

Set_Lots – объем лота открываем ого ордера.

Set_Hour_ON – время включения советника по времени сервера.

Set_Hour_OFF – время выключения советника по времени сервера



