Limitless Horizons
- Experts
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- Version: 3.0
- Updated: 25 January 2019
- Activations: 5
Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие отложенного ордера, который остается открытым в течение определенного времени.
Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.
Советник имеет блок TrailingStop, позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. В настройках вам нужно задать начальное значение TrailingStop, но в процессе перемещения цены в плюс значение будет меняться в сторону уменьшения. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максимальной прибыли в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону.
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Set_Lots – объем лота открываемого ордера.
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Set_TakeProfit – прибыль по открываемым ордерам. Устанавливается в количестве пунктов. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD – 150. Минимальное значение ограничено брокером.
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Set_StopLoss – стоп-лосс по открываемым ордерам. Устанавливается в количестве пунктов. Минимальное значение ограничено брокером. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD - 100.
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Set_TrailingStop – трейлинг-стоп. Устанавливается в количестве пунктов. На этом расстоянии StopLoss будет двигаться за ценой, когда цена перейдет в положение прибыльности, при приближении к TakeProfit расстояние будет пропорционально уменьшаться. Рекомендуемое значение для пар EURUSD и GBPUSD — 10. Минимальное значение ограничено брокером.
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Set_Delta_Price_Stop — расстояние в пунктах до отложенного ордера, рекомендуется устанавливать минимальное значение, допустимое терминалом.
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Magic_Number_Buy — магический номер, позволяющий идентифицировать позиции BUY этого советника.
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Magic_Number_Sell - магический номер, позволяющий идентифицировать позиции SELL этого советника.