Limitless Horizons

Порядок работы













Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется несколько трендовых индикаторов и показатели объема торгов, при возникновении необходимых условий происходит открытие отложенного ордера, который остается открытым в течение определенного времени.

Советник не открывает следующий ордер, пока не закроется предыдущий.





Советник имеет блок TrailingStop, позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. В настройках вам нужно задать начальное значение TrailingStop, но в процессе перемещения цены в плюс значение будет меняться в сторону уменьшения. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максимальной прибыли в случае неожиданного отката цены в противоположную сторону.









Параметры